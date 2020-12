Com PSG, Manchester United e Red Bull Leipzig empatados na liderança do grupo, a rodada final definirá quais dos três levarão as duas vagas para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Confira no vídeo acima as palavras de Thomas Tuchel um dia antes de enfrentar o Istanbul Basaksehir. O técnico alemão projetou o duelo e disse não pensar em nada além da vitória.