Tuchel entrega as chaves do PSG a Neymar

O penúltimo passo do PSG para a conquista da tão sonhada Champions é contra o surpreendente RB Leipzig. Thomas Tuchel falou sobre a partida e destacou a liderança de Neymar.

"O Neymar é um líder do time. Só que ele é um líder diferente do que todo mundo pensa. Ele é o líder com a sua qualidade, confiança, e isso reflete em todo o grupo dentro de campo. Ele tem uma capacidade incrível em grandes jogos, e ama esses momentos de decisão", disse o treinador.

"Nós construímos um elenco que sabe dividir as responsabilidades. Navas, Sarabia, Herrera são casos de reforços experientes que entendem o papel de cada um. Todo elenco ajuda com um pouco. O Neymar não pode ganhar tudo sozinho", completou.

Por fim, o treinador falou sobre o entreosamento entre as suas duas estrelas, o líder Neymar e o incrível Mbappé.

"A relação entre eles é forte e chave para nós. São dois jogadores ofensivos que atuam melhor juntos, e para nós é um privilégio ter isso. A combinação é fantástica. Nós temos pequenas conexões na nossa equipe entre defesa, meio e ataque, e essa entre eles é excepcional", concluiu.