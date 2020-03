Tuchel esqueceu de testes contra o Borussia

O Paris Saint-Germain joga parte do sucesso ou do fracasso retumbante de sua temporada contra o Borussia Dortmund. Depois de perder o jogo de ida com dois gols de Haaland, o time de Thomas Tuchel só tem uma opção para a partida de volta, uma virada no Parque dos Príncipes.

O desempenho em Dortmund trouxe críticas importantes ao treinador alemão. Naquele dia, e apesar do retorno de Neymar, Tuchel rompeu com seu esquema habitual e a aposta surtiu efeitos negativos. A equipe apresentou problemas e faltou organização contra um Borussia que aproveitou.

Até o irmão de Kimpembe se meteu com Tuchel, chegando inclusive a xingá-lo nas redes sociais, e Neymar também não parecia muito feliz. Mas de frente para a volta, tudo indica que o treinador voltará ao seu esquema habitual.

Pelo menos é assim que aparenta ser se observarmos as últimas partidas. O alemão deu continuidade no 4-2-2-2 habitual, com Mbappé (referência na frente) e Cavani no ataque após o uruguaio ganhar a posição de Icardi. Pelas laterais, Neymar e a dúvida está entre Di María (lesionado, mas é esperado que volte a tempo) ou Pablo Sarabia.

O espanhol tornou-se uma importante peça para os parisienses. É um escudeiro ideal que brilhou entre Mbappé, Neymar e Mauro Icardi e seus números falam por si: 14 gols e sete assistências na temporada.

O PSG ainda tem que jogar contra Estrasburgo neste sábado (17:30) para fazer os últimos testes antes de um encontro absolutamente importante. Contra o Borussia, Tuchel e sua equipe jogam o jogo da vida, por mais que dominem a Ligue 1.