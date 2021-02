Tuchel exalta domínio do Chelsea sobre o Tottenham: "uma vitória merecida"

Após a vitória por 0 a 1 diante do Tottenham, Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, concedeu uma entrevista coletiva e analisou o resultado.

"No geral, estou muito satisfeito com o resultado, foi uma vitória merecida. Estivemos muito bem na primeira parte, muito dominantes e fortes com a bola, com uma pressão muito boa e não permitimos contra-ataques contra uma das equipes mais perigosas da Europa em termos de contra-ataque. Isso foi muito bom, faltou um pouco de precisão na área, compostura para fazer o 2 a 0 ou marcar mais gols e decidir a partida", disse o alemão.

"Precisamos criar chances mais claras, esse é o objetivo e o trabalho para mim. Não culpo ninguém, porque nunca marquei na minha carreira, mesmo em segundas ou terceiras ligas. Uma das coisas mais difíceis no futebol é marcar gol e manter a calma, mas confiamos nos nossos jogadores e vamos trabalhar para criar mais oportunidades, para criar chances mais claras e ser mais eficazes", completou.

O Chelsea é o 6º colocado na Premier League com 36 pontos e nesse domingo encara o lanterninha Sheffield United pela 23º rodada da competição.

