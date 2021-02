Tuchel exalta elenco do Chelsea antes de clássico contra o Tottenham

Thomas Tuchel terá o seu primeiro grande desafio na Premier League nessa quinta-feira, quando o Chelsea visita o Tottenham de José Mourinho. Na entrevista coletiva prévia ao duelo, o treinador alemão exaltou o elenco 'blue'.

"Em primeiro lugar eu acredito que é o Tottenham contra o Chelsea e não eu contra o José. Estou muito feliz por competir com um time forte contra a equipe dele. Estou muito feliz por chegar com um elenco, com a nossa qualidade, com a nossa mentalidade e com o clima em que estamos agora. Isso é o mais importante.

