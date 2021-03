Com vitória por 2 a 0 em Londres, o Chelsea garantiu o placar agregado de 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da Champions League, fazendo o Atlético de Madrid dar adeus ao sonho do título continental.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Thomas Tuchel após o jogo. O treinador alemão elogiou Emerson Palmieri, que marcou o último gol da partida.