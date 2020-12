Tuchel explica porque Neymar não é capitão no PSG

Neymar não é um dos cinco capitães do Paris Saint-Germain. E o treinador Thomas Tuchel, explicou a sua decisão em uma entrevista coletiva prévia ao duelo contra o Olympique de Lyon, nesse domingo.

"Falo muito com ele, estou sempre perto dele, conversamos muito. É importante para mim que ele seja livre para dizer o que pensa. Falamos muito taticamente e pessoalmente. Ele não está entre os cinco capitães porque não quero que ele tenha muitas coisas na cabeça, que se distraia com as coisas", explicou o treinador.

"Ele assume suas responsabilidades na área, ele é um artista, ele é criativo e não quero que ele pense muito nas coisas relacionadas à organização", completou.

Por fim, Tuchel quis demonstrar o tamanho da importância e liderança de Neymar para o grupo do PSG.

"Se temos coisas realmente importantes, ele é um dos jogadores-chave. Isso é normal. Mas quando falamos de coisas para organizar, como fazer um voo ou uma viagem, por que a gente organiza uma semana de cada jeito, não é com ele, porque quero que ele esteja sempre calmo e focado no gramado, onde ele pode jogar com toda sua liberdade e criatividade", concluiu.