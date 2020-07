Tuchel, Marquinhos e Thiago Silva comentam título do PSG

Nesta sexta-feira, o PSG foi Campeão da Copa da França pela 13ª vez e vive um ano que ainda pode render a Champions League, com próximo jogo em 12 de agosto, e a Copa da Liga Francesa, que tem final contra o Olympique de Lyon programada para 31 de julho.

Após a partida, que teve como ponto negativo a lesão de Kylian Mbappé, o técnico Thomas Tuchel e os brasileiros Marquinhos e Thiago Silva deixaram de lado os próximos compromissos e comentaram a conquista.

O treinador falou sobre o desafio de retornar com um jogo decisivo. “Uma final é sempre complicada. Não jogávamos há cinco meses, éramos os favoritos e tínhamos tudo a perder. Os jogadores do Saint-Étienne fizeram muita pressão, assumiram muitos riscos, e estávamos lutando para encontrar soluções para sair dessa pressão. Mas depois de uma primeira chance da parte deles, criamos várias outras para marcar um segundo gol. Não quero ser muito crítico com o meu time, porque não esperava muito dos meus jogadores. Não é fácil disputar um jogo como este. Hoje, foi difícil para nós. Mas vencemos esta final, essa é a melhor coisa. Agora seremos capazes de analisar, observar, melhorar. Temos uma semana antes de disputarmos outra final e estarmos prontos para vencer novamente”, disse o técnico.

Para Marquinhos, o time teve um bom desempenho físico foi satisfatório. “Fisicamente estamos bem, todo mundo estava se sentindo bem, e o treinador fez as mudanças necessárias. Sabemos que podemos jogar melhor, mas nem sempre é fácil vencer por 4 a 0, 8 a 0... Você também precisa saber como sofrer e sair dessa situação sem necessariamente jogar bem. Foi uma final, tínhamos que vencer de qualquer maneira. Às vezes, não jogamos bem e, nesses momentos, também precisamos ser espertos para saber como vencer”, comentou o brasileiro.

Thiago Silva lembrou a lesão de Mbappé e destacou a dificuldade imposta pelos adversários. “Lutamos para encontrar espaços diante da boa pressão deles. Temos que nos preparar para isso, porque pode acontecer novamente, a partir da próxima sexta-feira contra o Lyon e na Liga dos Campeões. Mas estes também são jogos que você precisa saber como vencer. Estamos felizes, mas é verdade que poderíamos ter jogado melhor. Temos uma semana para nos preparar da melhor maneira possível para fazer um jogo melhor do que hoje. Foi uma partida difícil, tivemos muitas dificuldades. Temos um sentimento de tristeza por Kylian e alegria pelo título. Agora, esperamos que ele se recupere o mais rápido possível, porque Kylian é essencial para nós", disse o zagueiro.