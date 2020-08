Tuchel teme por Keylor Navas e chama seu quarto goleiro

Garissone Innocent, goleiro do PSG, de 20 anos, juntou-se à equipa parisiense em solo português. Ele é o quarto goleiro do PSG, pelo menos no papel.

Tuchel decidiu chamar o jovem goleiro por conta das dúvidas que Keylor Navas apresenta. O goleiro costarriquenho teve de ser substituído contra o Atalanta devido a desconfortos no tendão da coxa direita e a sua presença nas semifinais é desconhecida.

Por conta disso, Tuchel preferiu não arriscar e contará, da maneira mais difícil, com três goleiros contra o RB Leipzig.

Sergio Rico, caso Keylor esteja fora, será o goleiro de partida. O espanhol já jogou contra o Atalanta após substituir o 'Tico' na reta final do confronto. Marcin Bulka, por sua vez, seria o primeiro suplente em uma lista de reservas na qual Innocent agora aparece.