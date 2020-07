Tudo certo entre Feddal e o Sporting, diz jornal

O futuro de Zouhair Feddal parece estar já definido. Em Portugal falam sobre a chegada do zagueiro marroquino José Alvalade, o que aconteceria ao final da temporada espanhola.

De acordo com o jornal 'A Bola' desse domingo, o jogador assinará um contrato de quatro anos com o Sporting. O clube português descontará cerca de três milhões de euros da divida do Betis pela transferência de William Carvalho em 2018.

Nessa temporada, Feddal entrou em campo 17 vezes com a camisa do Betis, marcou um gol e deu três assistências.