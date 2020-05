O futebol te dá asas

Que saudade que nós estavamos do futebol. Depois de exatos 69 dias sem a bola rolar na Alemanha, a Bundesliga é a primeira grande liga da Europa a retomar as atividades.

Ainda estamos distantes de vencer a pandemia do novo coronavírus que assola o mundo, os números de contagios e mortes continuam crescendo, mas agora temos uma nova fonte de distração em meio a tantas notícias tristes.

É claro que essa volta foi autorizada pelo Governo do país, em consonância com as autoridades sanitárias e especialistas, a Federação e os clubes, que devem cumprir um rigoroso protocolo de segurança.

"O futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes", disse o italiano Arrigo Sacchi. E o dia de hoje só reforça essa feliz frase.

RB Leipzig e Freiburg se enfrentaram pela 26º rodada do campeonato alemão. Portões fechados, bolas higinenizadas, máscaras, distâncias de segurança no banco de reservas, sem cumprimentos... essa é a nova realidade do futebol, mas ainda assim, é futebol em sua essência.

Quando a bola rolou, o RB Leipzig mostrou a sua superioridade técnica desde os minutos iniciais. Laimer mandou perto do gol e Nkunku obrigou Schwolow a voar para fazer uma defesa aos 5 minutos.

Timo Werner, o grande nome do time que 'te dá asas' mostrou muita vontade, e levava muito perigo com arrancadas que nem de longe pareciam as de alguém que ficou tanto tempo sem jogar.

Os donos da casa ditavam o ritmo da partida e levaram o goleiro do Freiburg a ter o seu nome repetido diversas vezes. Mas mesmo que tudo mude, a essência do futebol será a mesma, será sempre imprevisível.

Mesmo com uma pressão danada do Leipzig, quem saiu na frente foi o Freiburg. Vince Grifo cobrou o escanteio, a bola foi desviada meio sem querer por Gulde e entrou nas redes de Gulácsi.

Que surpresa! O RB Leipzig teve muitas chances de abrir o placar, dominava a partida, mas em uma bola parada tomou o gol. Isso mudava tudo.

Sem acréscimos, a partida foi para o intervalo e na volta Julian Nagelsmann mandou o seu time para cima em busca do resultado. Saiu um zagueiro e entrou um atacante, mas mesmo assim as chances perdidas só aumentavam.

Halstenberg (de muito longe), Poulsen, Lookman (sozinho na pequena área), Kampl e Werner tentaram o empate, mas não tinha jeito da bola entrar com um Schwolow inspirado e a mira descalibrada do RB Leipzig.

Já que a bola não entrava com os pés, Poulsen resolveu usar a cabeça, e como se tive tomado a bebida energética que dá nome ao seu time, criou asas e voou para desviar o cruzamento de Kampl, sem chances para o nome da partida, Schwolow.

O jogo já estava nos acréscimos quando o Freiburg marcou o segundo. A bola foi levantada na área, Höler ajeitou de cabeça e Koch empurrou para as redes, mas o VAR entrou em ação e anulou a jogada marcando o impedimento no início da jogada. Tudo igual na RB ARENA.

Com o resultado, RB Leipzig chega aos 51 pontos e permanece na terceira posição a espera da partida do Monchengladbach, que entra em campo mais tarde contra o Frankfurt. Já o Freiburg chega aos 37 e assume a 7º posição.

Na próxima rodada, o Freiburg recebe a visita do Werder Bremen no sábado dia 23, já o RB Leipzig visita a casa do Mainz 05, no domingo dia 24 de maio.