Tudo o que pode acontecer na última rodada de grupos da Champions

Chega a sexta e última rodada da fase de grupos da Champions League 2020-21 e por enquanto apenas se conhece a identidade de nove das 16 equipes que estarão nas oitavas de final. Enquanto isso, outros 13 ainda têm chances de qualificação. Um já tem passagem para as eliminatórias da Liga Europa e outros quatro ou cinco lutam pelo mesmo objetivo. Cinco dos que começaram já sabem que serão os últimos.

Tudo se configurará entre terça e quarta-feira, com dois dias emocionantes (confira as prováveis escalações de Barcelona e Juventus) em que podem haver grandes surpresas. Real Madrid, Inter, Mancheste United e PSG ainda não garantiram a sua classificação

Quem já está qualificado para as oitavas de final?

Bayern de Munique, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Barcelona e Juventus têm seus lugares reservados. De todos eles, os de Flick, Guardiola, Klopp e Lampard já sabem que serão os primeiros do grupo aconteça o que acontecer. Os líderes do Grupo F e G ainda não foram decididos.

Quem ainda pode se qualificar?

Atlético de Madrid, Salzburgo, Borussia Mönchengladbach, Shakhtar, Real Madrid, Inter de Milão, Atalanta, Ajax, Lazio, Bruges, Manchester United, Paris Saint-Germain e RB Leipzig viverão um dia de grande tensão e emoção.

Especialmente vibrante é a luta do grupo B, em que a priori Real Madrid e Inter entrariam facilmente e agora os quatro têm chances reais.

Situação semelhante à do grupo H, onde Manchester United, PSG e RB Leipzig, empatados com nove pontos, vão para o tudo ou nada, principalmente no duelo entre alemães e ingleses.

Quem pode jogar a Liga Europa?

É já certo que o Krasnodar avança para as pré-eliminatórias da Liga Europa, um objetivo que o Lokomotiv, o Olympiacos, o Olympique de Marseille, o Dinamo Kiev e o Ferencvaros ainda podem conseguir. A estes se somam algumas das 13 equipes que lutarão até o final pela qualificação para a fase do mata-mata da Liga dos Campeões.

Quem já foi eliminado?

Embora ainda tenham uma rodada pendente, sem chances ficaram o Midtjylland, Rennes, Zenit e Istanbul Başakşehir, curiosamente todos estreantes, exceto a equipe de São Petersburgo. A honra e o dinheiro dos pontos em jogo é o que resta a eles.

Assim está a luta em cada um dos oito grupos da Liga dos Campeões

Grupo A



O Bayern de Munique já está classificado para as oitavas de final como vencedor do grupo.

O Atlético de Madrid vai passar para o mata-mata com vitória ou empate em Salzburgo. Se perder, entrará para as oitavas de final da Liga Europa.

O RB Salzburg se qualificará se vencer a equipe rojiblanca. Terminarão na terceira posição se empatarem ou se perderem, mas o Lokomotiv não bater o Bayern.

O Lokomotiv não tem chances de chegar ao mata-mata. Só serão terceiros se vencerem o Bayern e o Salzburgo não derrotar o Atlético.

Grupo B

O Borussia Mönchengladbach passa para os oitavas de final se vencer ou empatar no Bernabéu ou se Shakhtar e Inter empatarem. Eles só serão os primeiros do grupo se vencerem ou empatarem e os ucranianos não vencerem. Em nenhum caso ele pode terminar em quarto.

O Shakhtar Donetsk se classifica se vencer a Inter ou se as duas partidas terminarem empatadas. Além disso, ele passará como primeiro do grupo se vencer e a equipe alemã não conseguir. Se perderem e o Real Madrid vencer ou empatar, terminarão em quarto lugar.

O Real Madrid vai passar se vencer o Borussia Mönchengladbach ou se empatar e o Shakhtar perder para a Inter. Para ser o primeiro do grupo, ele precisa vencer e o Shakhtar não. Ele terminará em quarto se perder a partida e a Inter vencer.

A Inter de Milão se classifica se vencer o Shakhtar Donetsk e o outro jogo não terminar em empate. Se ele não vencer sua partida, ele terminará em quarto lugar e perderá da Europa.

Grupo C

O Manchester City já está classificado como primeiro do grupo para o mata-mata.

O Porto já está classificado como segundo do grupo nas oitavas.

O Olympiacos terminará em terceiro se o Olympique de Marseille não marcar mais pontos na sua partida, já que os franceses têm mais danos devido aos gols fora de casa na partida entre os dois.

O Olympique de Marseille deve somar mais pontos do que o Olympiacos para chegar ao terceiro lugar.

Grupo D



O Liverpool já está classificado como primeiro do grupo.

O Atalanta passará ao mata-mata se vencer ou empatar com o Ajax.

O Ajax se qualificará apenas no caso de derrotar o Atalanta.

O Midtjylland terminará em quarto, não importa o que acontecer.

Grupo E



O Chelsea já está classificado como primeiro do grupo nas oitavas.

O Sevilla já está classificado como segundo colocado do grupo para o mata-mata.

Krasnodar será o terceiro, não importa o que aconteça, e jogará as oitavas de final da Liga Europa.

O Rennes será o quarto, independentemente dos resultados apresentados.

Grupo F



O Borussia Dortmund já se classificou para as oitavas de final. Será o líder em caso de vitória sobre o Zenit, se os dois jogos terminarem em empate ou o que quer que aconteça no jogo caso a Lazio perca para o Brugge.

A Lazio vai passar se vencer ou empatar com o Brugge. O clube terminará na liderança do grupo se fizerem os três pontos e o Borussia Dortmund não conseguir, ou se empatarem e os alemães perderem.

O Brugge deve vencer a Lazio para se classificar para o mata-mata.

O Zenit terminará em quarto, aconteça o que acontecer.

Grupo G



O Barcelona já está classificado para as oitavas de final, e chega como líder do grupo se não perder para a Juventus ou se perder por menos de três gols ou 2 a 0.

A Juventus já está classificada para a próxima fase. Para chegar como líder, ele deve derrotar o Barça por três ou mais gols ou por qualquer resultado com uma margem de dois gols de diferença desde que não seja por 2 a 0.

O Dínamo de Kiev aspira apenas ao terceiro lugar. Para fazer isso, deve vencer ou empatar 0 a 0, 1 a 1 ou 2 a 2.

O Ferencváros apenas se qualifica para a Liga Europa. Ele conseguirá se vencer em Kiev ou se houver empate diferente desses três que favorecem os ucranianos.

Grupo H



O Manchester United se qualificará se evitar a derrota para o RB Leipzig. Será o primeiro se vencer ou empatar e o Paris Saint-Germain não derrotar o Istanbul Başakşehir.

O PSG se classifica se vencer ou derrotar os turcos, ou mesmo perder, desde que a outra partida não termine em empate. Basta ele vencer para chegar no mata-mata como líder.

O RB Leipzig se qualifica se vencer o Manchester United ou se empatar e o PSG perder para o Istanbul Başakşehir. Para ser o primeiro, ele deve vencer e os franceses não conseguirem.

İstanbul Başakşehir terminará em quarto lugar de qualquer maneira.