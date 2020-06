Tudo pronto para a volta da LaLiga

O calendário foi encurtado, mas a emoção da competição, as previsões esportivas e o interesse de milhões de fãs que precisam se conformar com assistir aos jogos de seus times favoritos na televisão permanecem intactos.

A luta pelo título é uma das principais atrações da LaLiga Santander. O Barcelona e o Real Madrid lutam para ganhar o campeonato mais longo da história. A distância entre os dois é de apenas dois pontos, com vantagem para os azul-grana, de modo que cada um dos onze jogos à frente é decisivo. Como disse Arturo Vidal, serão 11 finais.

Se a luta pela taça é algo entre dois, o objetivo de conseguir uma vaga para a Liga dos Campeões inclui cinco equipes. Os habituais Sevilla, Atlético de Madrid e Valencia, se uniram nesta temporada ao Getafe, que é cada vez menos surpreendente, e ao Real Sociedad. A equipe de José Bordalás está fazendo a melhor temporada de sua história, já que, além de lutar pelos quatro primeiros do torneio nacional, conseguiu se classificar para as oitavas de final da Liga Europa depois de eliminar o Ajax de Amsterdã. Seu próximo rival é outro histórico do futebol europeu, a Inter de Milão. Por sua vez, a equipe da Real Sociedad tem uma final pendente da Copa del Rey contra o Athletic Bilbao, que foi adiada para a próxima temporada sob o argumento preferencial de que será disputada com o público nas arquibancadas.

Esse adiamento faz com que o sétimo lugar seja um ingresso para a próxima edição do segundo torneio continental. O Villarreal aspira a essa posição, na esperança de manter a linha crescente que vinha sendo apresentada antes da paralisaçãoe tirar proveito do possível tropeço de um dos rivais na zona alta da tabela. A grande competitividade na zona inferior caracteriza, mais uma temporada, a batalha pela permanência. Seis equipes estão localizadas em uma margem de nove pontos, na qual o RCD Espanyol começa na pior posição. O objetivo de todos eles é alcançar a cifra de 42 pontos que, no papel, garante a permanência na Primeira Divisão.

Os fatores que afetarão o desempenho das equipes são diferentes daqueles que geralmente condicionam uma partida. O fato de jogar os jogos sem público os faz perder o status de time local e isso foi percebido na Bundesliga, a primeira grande liga europeia a retomar a competição. As vitórias como visitante aumentaram na Alemanha em comparação com a média dos jogos antes do intervalo. A condição física e os preparativos durante os meses de confinamento são outro ponto-chave. Foram treinamentos atípicos e seu resultado é desconhecido até a competição recomeçar. Assim como há dúvidas sobre a capacidade tática de cada equipe depois de passar três meses sem jogar, nem amistoso nem oficial.