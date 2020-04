Turcomenistão retoma futebol... com público e aperto de mão!

Neste domingo, a liga do Turcomenistão retornou após um mês e teve uma partida entre duas de suas pricipais equipes.

O clássico de Asjabad entre Altyn Asyr e Köpetdag, terminou com empate por 1 a 1 no placar, e teve a presença de público nas arquibancadas.

Mais que o resultado, repercutiu a imagem dos jogadores apertando as mãos no início do jogo. Um gesto que, diante dos riscos em função da Covid-19, foi praticamente abandonado em diversos países.

No Turquemenistão, apenas um caso positivo para coronavírus foi oficialmente registrado. Embora também seja verdade que, neste país, as autoridades proibiram o uso dessa palavra na mídia e nos relatórios médicos, conforme informado recentemente por "Repórter sem Fronteiras".

A quarta rodada fica concluída neste domingo com os três jogos restantes: Ahal FT-Sagadam, Merw-Asgabat, Nebitci-Energetik FT.