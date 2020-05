Turim já espera por De Ligt

De Ligt passou apenas alguns dias na Holanda. Ele saiu na terça-feira e terá que voltar neste domingo.

'Sport' afirma que o zagueiro já tem tudo pronto para retornar. Neste final de semana, ele está sendo esperado em Turim.

Na Itália, como na Espanha, a partir de 4 de maio o treinamento retornará. É hora de voltar ao trabalho após este intervalo causado pelo COVID-19.

De Ligt não tem problemas em viajar. Ele está pronto para retornar.

A Juventus, no momento, não chamou seus jogadores, mas avisou aos que estavam confinados fora do país que eles deveriam voltar para a Itália antes do dia 4 de maio.