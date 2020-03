Turquia, a possível sede única de emergência da Eurocopa

Ainda não há nada de concreto na mesa, mas a Eurocopa tem todas as chances de ser suspensa e adiada para o próximo verão.

A expansão do coronavírus não está desacelerando e, embora as coisas possam melhorar, não haverá datas materiais para o torneio da seleção nacional ocorrer neste verão.

No momento, as 55 federações que fazem parte da UEFA são a favor do adiamento. Uma medida que também poderia ser tomada na Copa América, que também passaria de 2020 a 2021.

É preciso lembrar que ainda faltam quatro equipes para fechar a cota dos qualificados para o torneio continental e que deveriam sair dos playoffs a serem disputados nos dias 26 e 31 de março. Um deles será jogado a portas fechadas, mas provavelmente acabará sendo cancelado se tudo permanecer igual.

Isso já aconteceu com o amistoso Alemanha-Itália, que não seria realizado nem a portas fechadas, e praticamente o mesmo acontecerá com o restante das partidas da seleção.

O 'AS' assegurou que a Turquia se ofereceu como uma tábua de salvação para o torneio e confirmou que poderia realizar toda a Eurocopa (possui menos de dez casos de coronavírus), mas o avanço da pandemia no resto dos países praticamente tornou impossível tal possibilidade. Também não se sabe o que acontecerá com a Liga dos Campeões, uma competição cuja final será disputada em Istambul e que está atualmente no ar.