Tusquets confirmou que Koeman continuará no Barça

A Juventus goleou o Barça no Camp Nou. Os italianos conseguiram um sonoro 3 a 0 em partida válida pela Liga dos Campeões, uma goleada na qual Cristiano Ronaldo marcou um doblete.

Após o jogo, as câmeras do 'El Chiringuto' flagraram o presidente da Comissão Gestora do Barcelona, Carles Tusquets, na saída do templo 'culé', momento no qual o jornalista aproveitou para fazer várias perguntas.

Sobre a continuidade de Ronald Koeman, Tusquets respondeu sem hesitar: "Koeman continua, Koeman continua". Essas foram as palavras do azul-grana, que se limitou a fazer gestos indicando que não diria nem mais uma palavra.

Além disso, decidui manter silêncio quando o jornalista o lembrou que pode tirar Koeman do clube se for necessário, mesma resposta à pergunta se si pensa em antecipar as eleições.