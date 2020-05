Final da Libertadores de 1992 entre São Paulo x Newell’s terá reprise

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus, vários canais decidiram exibir reprises de jogos históricos.

No próximo domingo (31), os torcedores do São Paulo poderão relembrar a épica conquista da Libertadores de 1992, contra um excelente Newell's Old Boys, da Argentina.

O duelo, que teve vitória brasileira por 1 a 0, terá transmissão ao vivo da TV Gazeta, na TV aberta, dentro do programa "Mesa Redonda". Será no próximo domingo (31) âs 21h.

Em junho de 1992, não apenas o são-paulino, mas o futebol brasileiro como um todo, celebrou a conquista. Afinal de contas, foram anos sem ver uma equipe brasileira triunfar na Libertadores da América.

A campanha do esquadrão são-paulino teve 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 19 jogos.

Telê Santana era o técnico do São Paulo em 1992 e, no ano seguinte, levaria o Tricolor ao bicampeonato tanto na Libertadores quanto no Mundial.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do São Paulo: Zetti; Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Ivan; Adílson, Pintado, Raí e Palhinha; Muller (Macedo) e Elivélton.

Escalação do Newell's Old Boys: Scoponi; Llop, Gamboa, Pochettino e Saldaña; Berti, Berizzo, Martino (Domizzi) e Zamora; Lunari e Mendonza.