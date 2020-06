Último jogo de Pelé no Santos terá reprise

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TV Gazeta também decidiu reprisar jogos históricos.

No próximo domingo (7), às 21h (de Brasília), os torcedores do Santos poderão relembrar a despedida de Pelé com a camisa do Peixe, em 1974, com a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta.

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Gazeta, na TV aberta. Também é possível assistir à partida através do serviço de streaming da emissora.

SOBRE A FINAL DA COPA DO BRASIL DE 2000

Pelo Campeonato Paulista de 1974, o Santos de Pelé entrava em campo para enfrentar a Ponte Preta, mas com uma mistura de sentimentos. A partida simbolizava a despedida do Rei do futebol com a camisa 10 do Peixe, em plena Vila Belmiro.

Ao ser substituído, ainda no primeiro tempo, Pelé se ajoelhou no gramado em que atuava há 18 anos, desde 1956 e ergueu os braços em direção ao céu. A imagem ficou marcada na história do futebol mundial. Após o gesto, o Rei deu a famosa volta olímpica diante de sua torcida.

O que menos importa do jogo foi o placar de 2 a 0 para o Santos, com gols do artilheiro Cláudio Adão e de Geraldo, contra.

Escalação do Santos: Cejas; Wilson Campos, Vicente, Bianchi e Zé Carlos; Léo Oliveira e Brecha; Da Silva, Cláudio Adão, Pelé (Gílson) e Edu. Técnico: Tim.

Escalação da Ponte Preta: Carlos; Geraldo, Oscar, Zé Luis e Valter; Serelepe e Serginho; Adílson, Valtinho (Brasinha), Valdomiro e Tuta. Técnico: Lilo

Gols: Santos: Cláudio Adão (44') e Geraldo (contra) (55').

Pelé no Santos: números, gols e títulos

Principais Títulos:

Mundial Interclubes: 1962 e 63

Copa Libertadores: 1962 e 63

Recopa Sul-Americana: 1968

Recopa Mundial: 1968

Robertão: 1968

Taça Brasil: 1961, 62, 63, 64 e 65

Torneio Rio-São Paulo: 1959, 63, 64 e 66

Campeonato Paulista: 1958, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69 e 73

Outras taças e torneios amistosos:

Torneio Laudo Natel: 1974

Torneio de Paris (França): 1960, 1961

Taça das Américas: 1963

Torneio Pentagonal do México: 1959

Taça Tereza Herrera (Espanha): 1959

Torneio de Valência (Espanha): 1959

Torneio Dr. Mario Echandi (Costa Rica): 1959

Torneio Giallorosso (Italia): 1960

Quadrangular de Lima (Peru): 1960

Torneio Itália 1961 (Itália): 1961

Torneio Internacional da Costa Rica (Costa Rica): 1961

Pentagonal de Guadalajara (México): 1961

Torneio Internacional da Venezuela (Venezuela): 1965

Hexagonal do Chile (Chile): 1965, 1970

Torneio de Nova York (Estados Unidos): 1966

Torneio da Amazônia: 1968

Pentagonal de Buenos Aires (Argentina): 1968

Octagonal do Chile (Chile): 1968

Torneio de Kingston (Jamaica): 1971

Números: