Transmissões da Premier terão áudios das torcidas do FIFA

A LaLiga decidiu fazer isso, e a Premier League também fará. Graças ao acordo de colaboração com a empresa de videogame EA Sports, o som ambiente de torcidas inglesas poderá ser ouvido nas transmissões da televisão, usando a mesma tecnologia da popular franquia FIFA.

No momento, será apenas nas transmissões da 'Sky Sports', que transmitirá 64 dos 92 jogos do campeonato nacional. Os 25 restantes estarão abertos e não foi definido se haverá o uso do efeito sonoro.

E, assim como na Espanha, o espectador poderá escolher se deseja ou não ativar esse ambiente falso e virtual, ou se prefere assistir o futebol 'na natureza', com os gritos dos jogadores e o eco das arquibancadas vazias.