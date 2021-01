TV WA: como assistir ao canal que deve passar jogos do Brasil nas Eliminatórias?

Assim como aconteceu em 2020, o mercado da TV esportiva deve ter grandes surpresas em 2021. A TV WA, ou TV Walter Abrahão, que substituiu a extinta Play TV (2006-2020), será a nova casa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

De acordo com as informações, divulgadas por Milton Neves, o acordo para a transmissão da competição foi assinado por Walter Abrahão Filho, dono da TV WA, que adquiriu um pacote de 56 jogos no total.

A estreia das Eliminatórias no canal por assinatura está prevista para acontecer no próximo dia 25 de março, quando o Brasil enfrenta a Colômbia fora de casa. A TV WA também poderá mostrar todas as partidas de Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela e Peru em seus domínios.

Atualmente, para transmitir partidas das Eliminatórias, é necessário fechar com cada uma das seleções mandantes, ao contrário do que acontecia em temporadas anteriores, quando as emissoras acertavam diretamente com a Conmebol.

Essa alteração na forma de negociar fez com que o Grupo Globo, que tinha acordo apenas com a CBF, deixasse de transmitir partidas do Brasil fora de casa. Com isso, o SporTV, na TV fechada, exibiu apenas dois dos quatro jogos da seleção brasileira na competição, até o momento.

Dessa forma, o primeiro jogo do Brasil fora de casa, contra o Peru, que contou com hat-trick de Neymar, no dia 13 de outubro do ano passado, teve transmissão pelo EI Plus (agora Estádio TNT Sports), na internet, e pela TV Brasil.

Mas como assistir à TV WA?

A TV WA estreou em 16 de maio do ano passado, no lugar da Play TV - que pertenceu a Fábio Luís Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - comprada pelo empresário Walter Abrahão Filho em fevereiro de 2020.

Agora, o novo canal por assinatura está disponível nos números 122 da Net/Claro, 161 da Sky, 143 da Oi TV e 150 na Gigabyte Canal.

A TV Walter Abrahão, ainda desconhecida do grande público, lançou sua programação própria há cerca de cinco meses, com uma grade que conta com atrações de assuntos variados, comandadas por nomes como a ex-BBB Jaque Khury e o humorista Fernando Caruso.