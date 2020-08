'TV3': Bartomeu conversou com o pai de Messi e se nega a negociar

A diretoria do Barcelona não pretende dar o braço a torcer no 'caso Messi'. Na sexta-feira surgiu a notícia que de Bartomeu teria se recusado a participar de uma reunião com Messi. O objetivo do argentino era negociar uma saída amistosa.

No entanto, o presidente azulgrana está determinado a não liberar o principal ativo do clube, já que essa operação poderia representar o adeus de Bartomeu nas próximas eleições ou até mesmo a sua destituição do cargo.

Segundo a 'TV3', Bartomeu já teria informado a Jorge Messi, pai do argentino, sua intenção de não se sentar para negociar, algo que o colocaria em clara posição de desvantagem.

No meio de toda essa polêmica estão os clubes mais ricos da Europa, como Manchester City, PSG ou Inter, que aguardam a liberação do argentino.