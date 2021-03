'TV3': Koeman vai ficar no Barcelona até junho de 2022

Apesar da decepção com a eliminação para o Paris Saint-Germain na Champions League, o Barcelona confia no projeto de Ronald Koeman. Segundo 'TV3', o treinador permanecerá até 30 de junho de 2022.

A informação da emissora garante que neerlandês e a diretoria tiveram uma conversa nesta terça-feira e acertaram a manutenção do comando técnico até a data final estabelecida no contrato.

A continuidade de Koeman era colocada em dúvida desde a campanha para as eleições presidenciais e seguiu com a queda contra o PSG. No entanto, o presidente Joan Laporta tem convicção no projeto atual. O entendimento é de que o treinador está conseguindo implementar suas ideias para uma montar uma equipe com uma nova identidade.

Em entrevista prévia à partida do último fim de semana contra a Real Sociedad, o técnico afirmou que teria uma reunião com a diretoria durante esta semana para definir questões sobre o futuro do time, como possíveis contratações. Ele também falou sobre os contatos que teve com Laporta depois da eliminação.

"Pessoalmente, ele me transmitiu sua confiança no avião após a partida em Paris. É importante seguir trabalhando, porque isso muda muito rápido quando os resultados não chegam. Espero que seja um projeto por muito tempo", disse Koeman.

Agora, o treinador enfrenta a reta final da temporada com maior tranquilidade. Sabe que tem o apoio do presidente e que não corre riscos para a campanha seguinte, ao menos que algo fora do normal aconteça.

Nada sobre contratações vazou após a reunião desta terça-feira. Memphis Depay, Wijnaldum e Eric García vêm sendo os nomes mais citados em rumores. E há, claro, a grande incógnita: se Lionel Messi renovará ou não.