'TyC': Messi decide ficar no Barcelona

Diante do entrave entre Messi e a diretoria, o argentino deverá continuar no Barcelona. Segundo 'TyC Sports', o capitão desistiu de deixar agora do clube catalão.

Com isso, ele deverá cumprir seu contrato até o prazo final e poderia negociar para vestir outra camisa a partir de 30 de junho de 2021. O motivo é que Messi não quer sair pela porta dos fundos.

A falta de acordo sobre a cláusula de rescisão estava gerando um conflito entre seus representantes e os dirigentes do Camp Nou, com LaLiga se posicionando favoravelmente ao Barcelona. Sem evitar o pagamento dos 700 milhões de euros para sair, o jogador parece recuar.

A decisão teria sido tomada depois da última reunião entre Jorge Messi, pai e agente do argentino, e Josep Maria Bartomeu, presidente do clube. Vale lembrar que, em um desses encontros, o jogador recebeu uma oferta para renovar por duas temporadas.

A mudança de postura, no entanto, não indicaria que haverá um novo contrato mais longo, pois tudo indica que o capitão planeja de aguardar mais uma temporada para realizar, de uma forma pacífica, o seu desejo de permanecer.

Nesta sexta-feira, inclusive, foi conhecida a resposta de Lionel Messi à LaLiga, com um comunicado que mantém o posicionamento a respeito da cláusula. "Esta indenização não se aplicará quando a resolução do contrato por decisão unilateral do jogador tenha efeito a partir de finalizada a temporada 2019-20", reafirma o jogador.