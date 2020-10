Ucrânia segura pressão espanhola e vence com brilho de goleiro

A seleção da Espanha chegou à Ucrânia como líder do Grupo 4 e foi dona do jogo no primeiro tempo, com os anfitriões evitando ficar em desvantagem no placar em meio a uma grande pressão.

Bushchan foi o nome de destaque da etapa inicial - e seria também após o intervalo. Até os 20 minutos de jogo, o goleiro fez três defesas difíceis, pegando uma cabeçada de Rodrigo, uma finalização de Ansu Fati na cara do gol e uma cobrança de falta de Sergio Ramos que entraria no ângulo.

Rodrigo e Merino voltariam a arriscar contra o gol da Ucrânia, mas sem levar tanto perigo como na pressão inicial. Enquanto o goleiro salvava a equipe, os jogadores de linha demonstravam uma grande falta de capacidade ofensiva e chegaram ao intervalo sem assustar De Gea.

A postura da Ucrânia mudou no segundo tempo. O time da casa aumentou sua velocidade e o volume de jogo, mas seguiu sem criar chances reais de gol e, aos poucos, a Espanha retomou o domínio.

Bushchan voltou a brilhar. Ele defendeu finalizações de Traoré, Oyazarbak e Ferrán Torres. Diante da falta de eficiência espanhola, o improvável aconteceu aos 75 minutos.

A Ucrânia abriu o placar com Tsygankov, que havia entrado no lugar de Zubkov. Após cobrança de escanteio, um toque de cabeça de Karavaev acionou Yarmolenko, que rapidamente lançou Tsygankov em velocidade. Com espaço, ele se aproximou da área e bateu forte no canto esquerdo de De Gea.

Sergio Ramos virou centroavante nos minutos finais e a zaga da Ucrânia, liderada por Bushchan, foi soberana em mais um momento de pressão espanhola. Uma zaga brava que resistiu às insistentes tentativas dos visitantes.

Apesar da derrota, a Espanha continua liderando o Grupo 4 com sete pontos, mas vê Alemanha e Ucrânia se aproximarem com seis pontos. Na lanterna, a Suíça soma dois pontos.

A Liga das Nações tem continuidade em novembro com a quinta rodada. No dia 14, a Alemanha recebe a Ucrânia e a Espanha visita a Suíça. Na última rodada, da fase de grupos, a Espanha recebe a Alemanha e a Suíça visita a Ucrânia.