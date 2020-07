A Juventus entrou em campo com garra e disposta a garantir já nessa noite o título do Campeonato Italiano enfrentando uma Udinese que estava no 16º lugar.

E logo no começo do jogo, a Juve quase acaba fazendo um gol contra. Okaka cruzou em linha de fundo e quase Danilo cabeceou para o próprio gol. A bola bateu na trave.

Mas a equipe de Sarri respondeu e, dessa vez, foi quase gol contra da Udinese. Cristiano Ronaldo roubou a bola, tocou para Dybala, que perdeu o domínio na entrada da área e a bola sobrou para Nuytinck. Ele tocou atrás para o goleiro... e a bola passou raspando a trave do próprio gol.

Com dificuldade para furar o bloqueio da equipe da casa, a Juve arriscava (e muito) da intermediária e, quando a bola não passava longe do gol, era parada por lindas defesas de Musso.

Mas a pressão deu resultado aos 41 minutos, quando De Ligt conseguiu abrir o placar com um desses chutes de longe. De Ligt pegou a sobra de uma bola afastada e soltou uma bomba rasteira da intermediária no cantinho do gol de Musso. Não deu para o goleiro da casa.

E o primeiro tempo chegou ao fim com uma Juventus sentindo o gostinho de campeã.

Gostinho esse que durou pouco pois, aos 51 minutos, a Udinese empatou ao jogo em uma falha grotesca de posicionamento da defesa da equipe visitante. Nestorovski recebeu um cruzamento de Sema no 2º pau e o jogador apareceu de peixinho livre de marcação para cabecear para o fundo do gol.

Desse momento até o final do jogo, a Juventus não mudava de estratégia: continuava tentando marcar da intermediária, mas não conseguia balançar a rede.

E o que a equipe de Sarri não esperava é que, nos acréscimos, já quase acabando o jogo, a equipe da casa ia virar o jogo. Fofana pegou uma bola da intermediária e foi sozinho contra três da Juventus. Ele ganha de dois na corrida, se livrou de De Ligt na área com um lindo drible e chutou colocado para fazer o golaço da virada.

Com isso, a Juventus perde de virada e adia seu 9º Scudetto consecutivo. Faltou inspiração.