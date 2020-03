Uefa cogita jogo único na Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões e a Liga Europa foram oficialmente suspensas na manhã desta sexta-feira em decorrência do avanço do coronavírus no continente. Com isso, fica a dúvida de como o campeonato será decidido.

A paralisação acontece no meio das disputas das oitavas de final de ambos campeonatos. Apenas na Liga dos Campeões temos quatro de oito times classificados para as quartas (Atalanta, RB Leipzig, Atlético de Madrid e PSG). O restante das partidas ainda não tem definição.

Porém, de acordo com 'Corriere dello Sport, a Uefa já está estudando um modo para finalizar suas copas. O formato tradicional, com jogos de ida e volta e viagens internacionais, não deve ser seguido nesta temporada. Para os campeonatos não terminarem sem definições, já surgem algumas propostas.

O que pode acontecer é um "Final Four" ou um "Final Eight": os duelos seriam disputados a partir das semis ou das quartas de final em jogo único e em um único local, para que as delegações não tenham que fazer deslocamentos.

Os locais para a realização dos jogos, ainda segundo o jornal italiano, seriam as sedes previamente estabelecidas para receber as finais das copas: a Turquia, no caso da Liga dos Campeões, e a Polônia, no caso da Liga Europa.

Ainda não há nenhuma decisão oficial. Em toda Europa, diversos campeonatos estão suspensos por conta do coronovírus.