UEFA confirmará nessa quarta-feira uma 'final a oito' no Estádio da Luz

As últimas informações publicadas sobre como a Liga dos Campeões será retomada estão se tornando mais firmes. A tal ponto que nesta quarta-feira será oficializado o calendário das fases restantes e a mudança de sede de Istambul para Lisboa.

De acordo com o 'Sky Sports', na aparição definida pela UEFA será anunciado que as quartas de final e as semifinais serão disputadas em partida única, enquanto a final será confirmada para o dia 23 de agosto na casa do Benfica, Estádio da Luz.

Os quatro jogos das quartas de final serão disputados nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, enquanto as semifinais serão nos dias 18 e 19.

O que não se confirma é quando e onde serão disputados os quatro jogos restantes dos 16 avos de final: Barcelona-Napoli, Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid e Bayern Munique-Chelsea.

Pode ser que essas partidas também sejam disputadas em um campo neutro, embora a opção priorizada seja que tudo permaneça como está para não prejudicar quem jogou a partida em casa.