UEFA decidirá em 17 de março se suspende Champions e Europa League

As consequências do coronavírus já levou à suspensão de campeonatos nacionais de diversos países europeus - acompanhe aqui as atualizações. Com isso, já vinham sendo esperadas medidas para as competições continentais.

Nesta quinta-feira, a UEFA emitiu um comunicado que esclarece os próximos passos em torno do assunto. Em nota, a confederação contou que haverá uma reunião com os representantes de seus 55 membros e de outras entidades do futebol na região.

O encontro será realizado em 17 de março por meio de videoconferência e terá o objetivo de debater medidas contra o avanço do coronavírus. Entre as possibilidades reais, está a suspensão da Champions League e da Europa League.

A nota da UEFA na íntegra:

À luz dos desenvolvimentos em curso na propagação do COVID-19 por toda a Europa e da mudança na análise da Organização Mundial da Saúde, a UEFA convidou hoje representantes das suas 55 federações-membro, bem como directores da Associação Europeia de Clubes e das Ligas Europeias, e de um representante da FIFPro, para participar em reuniões por video-conferência na terça-feira, 17 de Março, de modo a discutir a resposta do futebol europeu ao surto.

As discussões incluirão todas as competições nacionais e europeias, incluindo o UEFA EURO 2020.

Será dada mais informação após essas reuniões.