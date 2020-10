UEFA descarta suspender a Eurocopa

O final da temporada 2020-21 será coroado pela Eurocopa. É essa a garantia da UEFA, que não quer ouvir falar de outro cancelamento ou suspensão por motivos de saúde.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, ressalta que o torneio será disputado entre junho e julho de 2021, como publicou 'Marca'. Depois de dar tempo aos clubes com a longa parada das competições, o calendário será mantido e cumprido sem novas alterações que voltem a prejudicar a programação.

É por isso que as autoridades do futebol europeu já estão preparando toda a operação do torneio. E isso acontece, primeiro, pelos locais escolhidos. É preciso acomodar 51 jogos de 24 equipes.

Dentro dos planos que a UEFA está fazendo, Ceferin não descarta adaptações para reduzir as sedes para minimizar os riscos de disseminação da Covid-19.