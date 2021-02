UEFA divulga time da rodada da Champions

Os primeiros jogos das oitavas de final da Champions já foram disputados. Após a segunda semana de competição, a UEFA montou o seu time da rodada.

As equipes que venceram os seus compromissos contam com representantes no onze. Com destaque para os três nomes do Real Madrid e os quatro do Manchester City.

O time tem:

Edouard Mendy (Chelsea); João Cancelo (Manchester City), Walker (Manchester City), Varane (Real Madrid), Rüdiger (Chelsea), Ferland Mendy (Real Madrid); Modric (Real Madrid), Musiala (Bayern de Munique); Bernardo Silva (Manchester City), Gabriel Jesús (Manchester City) e Sane (Bayern de Munique).