Uefa estuda manter jogo único para Champions e Europa League

A paralisação do futebol causada pela pandemia exigiu uma transformação do calendário, que ficou mais apertado e teve competições modificadas. Entre as alterações desta temporada improvisada, uma está sendo aprovada.

Conforme informação publicada por 'Reuters', os jogos únicos na Champions e na Europa League podem ser mantidos pela Uefa. Mesmo sem torcida, os jogos emocionantes, disputados e intensos estão agradando nesta reta final dos torneios.

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, concedeu entrevista à agência de notícias e admitiu essa possibilidade. "Nos vimos obrigados a fazer isso, mas no fim vemos que descobrimos algo novo. Então, pensaremos para o futuro", revelou.

"Se uma equipe marca, a outra deve marcar o quanto antes. Se for um sistema de dois jogos, as equipes sabem que têm tempo para ganhar", justificou.

Ainda não há uma decisão a respeito da mudança definitiva, mas é algo que estará em debate. "É cedo demais para pensar nisso. Não discutimos com ninguém", acrescentou Ceferin.