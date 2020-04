UEFA pede aos clubes que não sigam o modelo belga

O exemplo da Liga Belga, com o término antecipado da competição e o Brugge decretado campeão, alertou a UEFA. Com intenção de evitar que isso se repita em outras ligas, a entidade enviou uma carta aos clubes.

No texto, revelado pela agência 'Associated Press' e publicada por 'Sky Sports', as federações recebem a sugestão de ignorar a ideia belga, que, na sua opinião, seria uma má decisão. O objetivo prioritário seria levar todas as competições até o fim.

"Estamos confiantes de que o futebol poderá recomeçar nos próximos meses, com condições que serão ditadas pelas autoridades públicas. Acreditamos que qualquer decisão de abandonar as competições nacionais é, neste momento, prematura e não justificada", afirmou a UEFA em sua carta.

"O trabalho agora se concentra em cenários que abrangem os meses de julho e agosto, incluindo a possibilidade de reiniciar as competições da UEFA após a conclusão das ligas nacionais. A gestão conjunta de cronogramas é necessária", acrescentou.