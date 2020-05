UEFA quer mais jogos de seleções nas datas FIFA

A UEFA quer recuperar o tempo perdido com as seleções e, segundo "The Telegraph", a entidade está estudando uma fórmula para jogar de forma mais intensa.

Isso aconteceria aumentando de dois para três os jogos disputados em cada data FIFA. O lado que preocupa é o maior risco de lesões causado por uma carga maior de esforço físico em menor período de tempo.

O objetivo é cumprir os planos da Liga das Nações da UEFA. Para isso, a Liga 1 deverá ser ampliada e os grupos podem ter quatro equipes.

A UEFA tentaria, assim, recuperar entre setembro e novembro o que foi prejudicado pela pandemia.

O Comitê de Competições da UEFA teve reunião nessa segunda-feira para avaliar a proposta, que foi bem recebida. Resta conhecer o pensamento dos jogadores e dos clubes.