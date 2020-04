UEFA repassa 236,5 milhões de euros para minimizar as perdas

O financiamento do programa 'HatTrick' é normalmente distribuído para as federações para cobrir os custos de funcionamento e ajudar a desenvolver áreas específicas do futebol nacional, embora desta vez a UEFA tenha decidido permitir que cada federação estabeleça suas próprias prioridades diante do impacto negativo da crise da saúde no futebol em todos os níveis.

O presidente da UEFA, Alexander Ceferin, disse que a organização "deseja ajudar seus membros a responder adequadamente a suas circunstâncias específicas", diante do "desafio sem precedentes" que o futebol enfrenta devido à crise do COVID-19 .

"Como resultado, concordamos que até 4,3 milhões de euros por associação, pagos pelo restante desta temporada e pela próxima, bem como parte dos fundos de investimento, podem ser usados ​​conforme nossos membros considerem apropriado para reconstruir a comunidade do futebol", explicou.

Para o líder esloveno, é "uma decisão responsável de ajudar o máximo" possível.

"Estou orgulhoso da unidade que o futebol mostra ao longo desta crise. O futebol, sem dúvida, estará no coração da vida, retornando à normalidade. Quando chegar a hora, o futebol deve estar pronto para atender a essa chamada", adicionado.

A UEFA lembrou que o seu programa de assistência 'HatTrick' é um dos maiores programas de desenvolvimento e solidariedade já criados por uma organização esportiva", lançado em 2004 após a Eurocopa de Portugal.

A iniciativa permite que uma grande proporção da receita do campeonato europeu seja investida no desenvolvimento do futebol de três maneiras diferentes (daí o nome): investimento, educação e compartilhamento de conhecimento.

A previsão da UEFA é que, até 2024, o programa 'HatTrick' tenha disponibilizado cerca de 2,6 bilhões de euros para suas federações desde o início.