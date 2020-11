As eleições do Barça já têm data para acontecer

No dia 24 de janeiro serão celebradas as eleições para a presidência do Barcelona. O clube ainda não oficializou a data, mas a rádio 'COPE' informou sobre a decisão tomada por Carlos Tusquets, presidente da Comisión Gestora.

O motivo pelo qual essa data foi escolhida é para que a nova equipe presidencial tenha um pouco de tempo para realizar contratações na janela de inverno.

Gerard Figueras, secretário geral do l’Esport , destaca que poderá haver mais de um dia de votação e descarta, de momento, votos por email.

A outra opção analisada foi o dia 17 de janeiro. Os estatutos do Barcelona não contemplariam a possibilidade de votação em mais de um dia, mas na próxima semana está prevista uma reunião entre o conjunto azulgrana, o ' Departament de Salut de la Generalitat' e a Secretaria General de l’Esport. O objetivo é estabelecer as condições para a votação e oficializar a data.