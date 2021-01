Atlético de Madrid-Athletic Bilbao é adiado por mau tempo

A tempestade 'Filomena' continua causando problemas na península em todos os níveis e atingiu o futebol. Embora os jogos entre Mirandés-Rayo e Alcorcón-Albacete já tenham sido adiados, neste sábado a bola também não rola na Wanda Metropolitano.

A forte nevasca que continua caindo na capital espanhola fez com que o aeroporto de Madrid-Barajas paralisasse todas as suas operações ao longo do dia 9 de janeiro de 2021, conforme comunicado pela AENA neste início.

Devido à neve, que deixou os estádios cobertos de branco, e a esta paralisação dos voos, o Athletic Bilbao não poderá viajar a Madri e a LaLiga decidiu adiar o jogo que estava marcado para as 16h15 (horário local).

"Dada a situação excepcional provocada pela tempestade que atravessa grande parte da península, que tem causado o fechamento do aeroporto de Madrid Barajas ao longo de hoje e a impossibilidade de ter o campo em ótimas condições, a LaLiga, após contato com ambos os clubes, pediu logo pela manhã ao Comitê de Competição Profissional a suspensão do jogo Club Atlético de Madrid-Athletic Club inicialmente marcado para este sábado, às 16h15, no estádio Wanda Metropolitano", diz o comunicado do órgão.

O Athletic já comunicou aos seus torcedores o adiamento através dos seus canais oficiais e a nova data do jogo será comunicada nos próximos dias, altura em que a LaLiga irá consultar o movimentado calendário deste 2021.

De fato, a equipa basca teve de regressar a Bilbao nesta sexta-feira e durante o voo para Madri porque todas as pistas do aeroporto estavam fechadas. O Athletic Bilbao tinha previsto chegar a Madri por volta das 21h00 e até decolou com atraso, embora sem complicações do País Basco.

Tanto o Athletico como o Atlético entraram em contato com a LaLiga e, por fim, optou-se por adiar o jogo devido à impossibilidade de viajar e praticamente fazer a bola rolar no meio da forte tempestade 'Filomena'.