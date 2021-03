Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, é detido pela polícia

A semana começou bem agitada para o Barcelona, que se prepara para a partida de volta da Copa do Rei. Nessa segunda-feira, a polícia fez buscas nos escritórios do clube.

A notícia foi divulgada pela 'Cadena SER' e confirmada pelo 'Mundo Deportivo'. Desde as primeiras horas de hoje, os Mossos d'Esquadra procuram provas nos escritórios do Barça.

Entenda o 'Barçagate'

O "Barçagate" estourou após a revelação de que a gestão Bartomeu contratou a 'I3 Ventures', uma empresa de mídia para monitorar comentários de jogadores e até ídolos do clube, como o técnico Pep Guardiola, nas redes sociais. Há a suspeita também de que "robôs" foram criados para atacar possíveis candidatos de oposição da próxima eleição. O presidente negou as acusações, mas acabou rescindindo o contrato com a empresa e foi criticado internamente por "falta de contundência" no caso.

Josep Maria Bartomeu é detido

A 'COPE' indicou que a polícia se encontrou alguns poucos funcionários no local e solicitou a presença de alguns dos investigados no local. Além de Josep Maria Bartomeu, também foram detidos Oscar Grau (CEO do clube), Gomez Ponti, ex-diretor jurídico e Jaume Massafer, ex-assessor da presidência.