Bartomeu deixa a presidência do Barcelona

Fim de jogo. Josep Maria Bartomeu não é mais presidente do Barcelona. Desgastado, o mandatário vinha sendo alvo de vários pedidos de impeachment e, por isso, veículos como 'Sport', 'RAC1' o 'El Mundo', confirmaram o pedido de demissão de Bartomeu.

A oposição gostaria a votação fosse realizada nos dias 1 e 2 de novembro, mas a situação preferia outra data. Para tirar Bartomeu do poder, seriam precisos 66% dos votos válidos. E o ex-presidente sabia que poderia sofrer uma dura derrota.

Sua demissão chega após uma fraca temporada do Barcelona. O rendimento insuficiente apresentado dentro de campo, acompanhado de más decisões institucionais, fizeram até mesmo Leo Messi perder a paciência.

Problemas fora e dentro de campo

Nada saiu bem na temporada 2019-20. Com Ernesto Valverde no comando, parecia que os jogadores não conseguiam se conectar, e a diretoria resolveu retirá-lo do cargo.

Com pouco tempo para planejar, o clube apostou por Quique Setién. Mas a coisa piorou e o clube sofreu o seu maior fracasso em muitos anos: o 8 a 2 contra o Bayern de Munique na Champions. A bola da vez agora é Ronald Koeman, que tem a missão de recolocar o Barça nos trilhos.

Fora de campo, Éric Abidal deixou o seu cargo porque, segundo ele mesmo, ninguém escutava as suas sugestões de mudança.

Mas, sem dúvidas, o evento mais polêmico foi o fax de Leo Messi. O lendário jogador do Barcelona perdeu a paciência e resolveu abandonar o seu clube do coração. Mas o clube bateu o pé e o argentino teve que ficar para não manchr a sua imagem.

Esses acontecimentos marcam a despedida de Bartomeu. Quatro ligas, quatro Copas do Rei, duas Supercopas da Espanha, uma Champions League, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes são o legado deixado por sua presidência.