OFICIAL: Busquets sofre uma entorse no joelho

Sergio Busquets está lesionado. O meio-campista do Barcelona e da Seleção Espanhola saiu com dores da partida contra a Suíça e neste domingo os presságios se confirmaram.

A Federação informou que o jogador tem uma leve entorse no ligamento colateral externo do joelho esquerdo e que, portanto, não treinou com o grupo na Suíça.

Nesta segunda-feira, informou a RFEF, serão realizados mais testes, uma ressonância magnética em Sevilha, para determinar o tempo em que ficará de fora ou mesmo se pode jogar contra a Alemanha.

Más notícias tanto para Luis Enrique, que o fixou nos onze como volante, quanto para Ronald Koeman, que não sabe se poderá contar com ele no confronto com o Atlético de Madrid.

Busquets foi substituído aos 72 minutos do jogo contra a Suíça, após receber uma pancada no joelho esquerdo. Em seu lugar veio Koke, rival que enfrentará no próximo fim de semana.