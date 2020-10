Cristiano Ronaldo volta a dar positivo e está fora do Juve-Barça!

Fim da incógnita das últimas semanas. Finalmente, Cristiano Ronaldo não poderá estar no duelo da Champions League contra o Barcelona. Ou seja, não haverá duelo entre o jogador da Juventus de Turim e Leo Messi.

CR7 e a Juve passaram o dia todo em suspense pelos resultados de um exame que estavam esperando. O jogador não treinou de manhã e era difícil pensar na sua presença apenas para a preparação, mas o PCR deu um novo resultado positivo, segundo os principais meios na ausência de confirmação oficial da Juventus.

O portal 'Sky Sport' disse que os italianos enviaram documentos à UEFA para mostrar que o português estava assintomático, e em Turim todos estavam à espera de uma resposta do organismo europeu para a visita do Barça.

Andrea Pirlo revelou em coletiva de imprensa que Cristiano já tinha feito um novo PCR e estavam à espera. "Esta noite teremos o resultado", confirmou o treinador da Juve à imprensa. No final, a resposta não foi a desejada.

CR7, isolado desde 13 de outubro

Um fatídico dia daquela terça-feira 13 para Cristiano Ronaldo, dia em que se soube que tinha testado positivo para COVID-19 durante a concentração com a Seleção de Portugal.

Desde então, o ex-jogador do Real Madrid perdeu três jogos, dois deles pela Champions League, por causa do vírus e, embora não tenha apresentado nenhum sintoma, viveu totalmente isolado.

O português repetiu positivo para o COVID-19 e não jogará contra o Barça, uma possível ausência de um dos melhores atacantes do planeta que pôs fim a todas as ilusões de todo bom torcedor do futebol.

Depois deste último resultado positivo de Cristiano Ronaldo, teremos de esperar para ver outra chance de CR7 enfrentar Leo Messi em campo pela Liga dos Campeões. Um duelo que não ocorre há uma década.