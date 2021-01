Messi é suspenso por duas partidas

O Barcelona já sabe quanto tempo vai ficar sem Leo Messi e será o mínimo possível. A presidente do Comitê de Competição e única juíza da RFEF, Carmen Pérez, decidiu sancionar o atacante argentino com dois jogos.

O Comitê de Competição levou em consideração vários fatores ao definir a punição para o argentino, sendo o mais importante o que Gil Manzano refletiu na súmula da final da Supercopa Espanhola. A arbitragem não falava de um ataque, o que salvou o jogador de futebol, pois ele destacou que se tratava de um ato de "golpear ao contrário" com o uso de "força excessiva".

Com a súmula em cima da mesa, o juiz aceitou positivamente as alegações preparadas pelo órgão legal do Barcelona, ​​uma vez que forneceram provas em vídeo em que se viu que não era um ataque, mas que Messi pressionava Asier Villalibre para afastá-lo em vez de acertá-lo no rosto.

Além disso, o jornal 'ABC' explica que o clube do Barça contou com o fato de ter sido a primeira expulsão de Leo Messi em 753 jogos, o que mostra que ele não é um jogador que pratica este tipo de ato, fruto da raiva e impotência faltando alguns segundos para ser eliminado da final da Supercopa da Espanha.

Em suma, Leo Messi recebeu a mais leve punição pelo tapa que deu a Asier Villalibre na reta final da Supercopa, lance que foi revisto pelo VAR e que terminou no cartão vermelho.

Os dois jogos que Leo Messi vai perder

Ronald Koeman não poderá contar com Leo Messi nem para a LaLiga nem para a Copa del Rey. O capitão vai perder o jogo com o Elche e também não poderá jogar contra o Cornellà.

Mas o mais curioso é que o argentino poderá voltar a jogar quando, justamente, o Barcelona enfrentar o Athletic Bilbao na 21ª rodada da LaLiga.

O tempo que Messi estará fora será benéfico, entre aspas, para que ele possa se recuperar do desconforto físico que o estava deixando de fora da final.

É preciso dizer que não é a primeira vez que se decide esta sanção de duas partidas e não de quatro. Gil Manzano escreveu o mesmo com Grego Sierra (do Sabadell) e com Charles (do Pontevedra) e ambos perderam dois jogos.