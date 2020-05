Dybala se recupera do COVID-19

Boas notícias para a Juventus e a Serie A: Paulo Dybala já está curado. O jogador de futebol argentino deu negativo no teste do COVID-19 após um check-up duplo e foi ele quem o anunciou em sua conta do Instagram.

Assim, o meia já pode deixar a quarentena e está pronto para retornar, para poder ir às instalações do clube de Turim para treinar seus companheiros de equipe, que começaram a fazê-lo nesta segunda-feira.

"Paulo Dybala realizou, de acordo com o protocolo, a dupla verificação com testes de diagnóstico para o coronavírus. Os exames deram negativo. Portanto, o jogador está curado e não está mais sujeito ao regime de isolamento em casa", anunciou a Juve.

O argentino foi um dos infectados junto com sua namorada, Oriana Sabatini, algo que ele lançou em 26 de março. Dybala, que não sofreu sintomas graves, ficou feliz no Instagram por ter superado o vírus um mês e meio depois.

"Minha imagem diz tudo, finalmente curada do COVID-19", escreveu Dybala, que está em estrito confinamento há semanas.

Embora ainda não haja uma data prevista para o retorno da Serie A, estima-se que o futebol italiano possa retornar em junho. Os clubes iniciarão o treinamento individual nos dias de hoje, seguindo um protocolo e acompanhamento rigorosos.