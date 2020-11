Diego Armando Maradona morre após uma parada cardiorrespiratória

De acordo com informações do jornal 'Clarín', Diego Armando Maradona faleceu. É duro escrever e ler isso. É sem dúvidas um dos dias mais tristes da história do futebol.

A bola ficou orfã, perdeu aquele companheiro que tão bem lhe tratou. A igreja maradoniana canoniza a sua divindade. Hoje todos os gramados se pintam de negro.

De acordo com a imprensa argentina a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Segundo o jornal 'La Nación', nem mesmo as nove ambulâncias que foram ao seu socorro chegaram a tempo de salvar o eterno camisa '10'.

O argentino foi hospitalizado com um quadro de anemia e desidratação, ao receber os primeiros cuidados os médicos identificaram um problema mais grave. Os exames detectaram um coágulo no cérebro do ex-jogador, que teve que passar por uma cirurgia de emergência.

Oito dias depois a lenda do futebol argentino recebeu alta médica e foi transferido para a sua residência onde completaria o restante do seu tratamento. E hoje recebemos a triste notícia da sua morte.