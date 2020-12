Falece Alejandro Sabella

Mais uma triste notícia vinda da Argentina. Faleceu nessa terça-feira o treinador argentino Alejandro Sabella. Bastante respeitado no seu país, o Sabella morreu por complicações no seu estado de saúde.

Ele estava internado por um problema renal, mas várias fontes informavam que de que não corria risco de vida e que tudo ia bem. No entanto, o treinador perdeu a vida aos 66 anos.

Além de brilhar como treinador no comando do Estudiantes La Plata e da Seleção Argentina, Sabella foi um grande jogador, com passagens por River, Grêmio e Irapuato.

Cabe destacar que o treinador foi o responsável por levar a Seleção Argentina ao vice-campeonato da Copa do Mundo de 2014, perdendo a final para a Alemanha.