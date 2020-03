Matuidi, segundo jogador da Juventus com coronavírus

Blaise Matuidi, jogador internacional da Juventus na França, testou positivo para coronavírus. É o segundo caso no esquadrão 'bianconero' depois do de Daniele Rugani.

A Juventus confirmou oficialmente o caso COVID-19 com uma breve nota. Ele afirma que o jogador está em isolamento voluntário desde quarta-feira, 11 de março e está "bem, assintomático".

O jogador seguirá as orientações do restante da equipe e estará sujeito à vigilância do clube. "Ele continuará sendo monitorado e seguirá o mesmo regime. Ele está bem e assintomático", diz a nota da Juve.

Os 121 integrantes da Juventus foram colocados em quarentena após confirmarem que Rugani havia testado positivo. Paulo Dybala negou que o tivesse, então Matuidi é o segundo jogador de futebol da Juve e engorda a lista de jogadores com o COVID-19 da Serie A.

O meia francês é vital para Maurizio Sarri. Ex do PSG, Matuidi disputou 31 partidas até agora nesta temporada.