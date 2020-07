Mbappé está fora da Champions League!

Um momento difícil para o PSG. A entidade parisiense comunicou nesta sexta-feira o relatório médico de Kylian Mbappé e não há boas notícias: o atacante francês sofre uma lesão no tornozelo que o deixará afastado por três semanas. Com isso, ele não chegará à tempo na Liga dos Campeões.

"A radiografia realizada confirma uma torção no tornozelo com lesão no ligamento externo. Após essa condição, o tempo de recuperação é estimado em cerca de três semanas", diz a carta emitida pelo Paris Saint-Germain.

Os de Thomas Tuchel enfrentarão o Atalanta nas quartas de final em 12 de agosto. Ou seja, dentro de 16 dias; Muito pouco tempo para a recuperação completa da les4ao do atacante, que também precisaria ver se chegaria em condições para uma semi-final ou final hipotética.

O atacante se lesionou na última sexta-feira na final da Copa da França, onde os parisienses derrotaram o Saint-Étienne (1-0). Mbappé recebeu uma entrada muito dura que levou Perrin à expulsão e terminou com o craque do PSG na enfermaria.

Os alarmes dispararam instantaneamente e com razão. Durante os últimos minutos da partida, Mbappé foi visto retornando ao estádio do Stade de France de muletas e com o tornozelo imobilizado.

Apesar de Mbappé ter conversado com os colegas sorrindo durante a comemoração, houve alguns gestos de preocupação e incentivo por parte da equipe com o atacante de 22 anos, que não estará, portanto, no retorno da Liga dos Campeões.