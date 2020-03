Rugani, da Juventus, dá positivo para coronavírus

Os alarmes foram ligados na Juventus. Após as 23h (horário local) desta quarta-feira, o clube italiano utilizou as redes sociais para informar que Daniele Rugani deu positivo no teste do coronavírus.

O zagueiro italiano de 25 anos é o primeiro jogador das grandes ligas a ser contagiado com o vírus que está afetando todo o mundo.

A Juve especificou que, de momento, o jogador não sofre nenhum sintoma. Além disso, a 'Vecchia Signora' informou que já foram iniciados os processos de quarentena, tanto para o zagueiro quanto para o seu entorno.

Essa é a íntegra do comunicado da equipe italiana:

"O jogador Deniele Rugani testou positivo para o Coronavírus-COVID-19 e está atualmente assintomático. A Juventus Football Club está ativando nesse momento todo o procedimento de quarentena previsto para ele e todos os que manteve contato", diz o comunicado.