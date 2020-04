Testes e volta aos treinos são adiados na Espanha

Paralisação no futebol espanhol. Quando tudo estava pronto para maio para iluminar os primeiros passos para o retorno do futebol, a LaLiga enviou uma nota informativa aos seus clubes nos quais informou que adiará tanto a condução dos testes antes do treinamento quanto o início dos mesmos.

Tudo foi organizado pelos empregadores e, portanto, eles foram transmitidos para as 42 equipes da Primeira e da Segunda Divisão, para que, na próxima segunda-feira, os jogadores fossem testados como o primeiro passo antes de iniciar as sessões detalhadas. No entanto, os empregadores ainda não têm o aval da Saúde, que não estava convencido dos horários do plano de retorno, e alertaram que uma nova data terá que ser buscada.

No momento, o órgão presidido por Javier Tebas não sabe quando esse momento poderá ser, que agora está sujeito a novos avisos do Ministério da Saúde, embora as datas de 4 ou 11 de maio estejam sendo consideradas para isso, como já clubes pensaram.

Ao mesmo tempo, o ministro Salvador Illa apareceu publicamente e explicou por que não autoriza a prática de testes em clubes de futebol. "Existe uma ordem que indica em que condições e como realizar a PCR, sempre sob prescrição médica. As entidades, públicas ou privadas, que possuam material de diagnóstico de qualquer tipo, devem comunicá-lo à respectiva autoridade autônoma competente" contado.

Além disso, ele apelou "ao senso de responsabilidade dos atletas que comentaram que para esses testes os critérios médicos e a ordem das autoridades de saúde devem prevalecer", de modo que esta mensagem estava de acordo com o réu nesta sexta-feira pela AFE .

Alguns clubes importantes já haviam expressado ou retirado suas dúvidas sobre a conveniência do protocolo até que houvesse garantias totais para a saúde dos jogadores de futebol.

Este é o documento enviado pela LaLiga aos clubes:

"Na LaLiga, queremos anunciar a decisão de adiar a realização dos testes para os jogadores, técnicos e serviços médicos, pois o início do treinamento será adiado, aguardando a aprovação do protocolo do Conselho Superior de Esportes (CSD), ao qual é acolhido o de LaLiga pelas autoridades sanitárias.

As novas datas para a realização dos testes estarão vinculadas à data de retomada dos treinamentos, uma vez que seu objetivo é garantir a segurança de todos e, portanto, devem ser feitas próximas à data de retomada acima mencionada.

Nossa obrigação com vocês e o mundo do futebol é retornar à atividade com todas as garantias e fizemos isso com a criação do Protocolo de retorno ao treinamento que vocês aprovaram.

Consideramos que estamos falando de um atraso menor, pois estamos convencidos de que o retorno às atividades esportivas e, principalmente, ao futebol é uma prioridade para todos os envolvidos nessa decisão.

Para qualquer dúvida a esse respeito, entre em contato com o Inspetor Responsável pela conformidade com o protocolo designado para o seu clube.

Sem mais delongas, receba uma cordial saudação".