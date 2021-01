Zidane, positivo para COVID-19

O Real Madrid anunciou que o seu treinador, o ex-jogador francês Zinedine Zidane, apresentou um resultado positivo após passar, como o resto da equipe, pelos testes relevantes, antes do próximo jogo da LaLiga Santander que os merengues devem jogar em Mendizorroza neste sábado.

A equipe 'merengue' não deu mais informações a este respeito na declaração oficial publicada. Zidane havia planejado comparecer à mídia às 13h desta sexta-feira, em uma coletiva de imprensa antes do duelo contra o Alavés, no sábado. Em seu lugar vai Bettoni, o auxiliar técnico.

Zidane não vive o seu melhor momento à frente do Real Madrid, apesar de parecer ter o apoio do clube. Muito questionado pelos resultados irregulares alcançados ao longo da temporada, a tensão atingiu o máximo após a eliminação da Copa del Rey pelas mãos do Alcoyano.

Foi o auge de uma semana maldita que começou com uma viagem a Pamplona que acabou sendo uma odisseia e tanto. No meio de tudo, uma Supercopa da Espanha, da qual foi derrotado pelo Athletic Bilbao nas semifinais. E agora, quando o francês estava sob os holofotes, um resultado positivo o separará do time por pelo menos alguns dias.